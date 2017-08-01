Директора 31-й школы Ижевска заподозрили в присвоении и растрате

По данным следствия, обвиняемый дважды незаконно выписывал премию сотруднику образовательного учреждения, при этом большую часть денег оставил себе.

Ижевск. Удмуртия. Директора 31-й школы Ижевска заподозрили в присвоении, растрате и превышении должностных полномочий. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Удмуртии, обвиняемый дважды незаконно выписывал премию сотруднику образовательного учреждения, при этом большую часть денег оставил себе.

«По данным следствия, в декабре 2014 года и в декабре 2015 года обвиняемый дважды незаконно выписывал премию в размере 70 и 60 тыс. рублей одному из бывших сотрудников школы, из которых деньги в сумме 110 тыс. рублей оставил себе, а 20 тыс. рублей передал бывшему сотруднику», - говорится в сообщении.

Также сейчас проверяют данные о нецелевом использовании денег в размере более 5 млн рублей. Также директор мог завышать зарплату своему заместителю.

Следователи отмечают, что в школе и управлении образования прошла выемка документов. Подозреваемого отправили под домашний арест.