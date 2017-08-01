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      Директора 31-й школы Ижевска заподозрили в присвоении и растрате

      16:35, 01 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      16:35, 01 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      283
      0
      #образование\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#деньги\n#финансы и деньги\n#происшествие
      Фото: google.ru/maps
      283
      0

      По данным следствия, обвиняемый дважды незаконно выписывал премию сотруднику образовательного учреждения, при этом большую часть денег оставил себе.

      Ижевск. Удмуртия. Директора 31-й школы Ижевска заподозрили в присвоении, растрате и превышении должностных полномочий. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Удмуртии, обвиняемый дважды незаконно выписывал премию сотруднику образовательного учреждения, при этом большую часть денег оставил себе.

      «По данным следствия, в декабре 2014 года и в декабре 2015 года обвиняемый дважды незаконно выписывал премию в размере 70 и 60 тыс. рублей одному из бывших сотрудников школы, из которых деньги в сумме 110 тыс. рублей оставил себе, а 20 тыс. рублей передал бывшему сотруднику», - говорится в сообщении.

      Также сейчас проверяют данные о нецелевом использовании денег в размере более 5 млн рублей. Также директор мог завышать зарплату своему заместителю.

      Следователи отмечают, что в школе и управлении образования прошла выемка документов. Подозреваемого отправили под домашний арест.

      16:35, 01 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      283
      0
      #образование\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#деньги\n#финансы и деньги\n#происшествие

       

       

       

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