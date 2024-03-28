За спасение тонущего инвалида двух подростков из Удмуртии наградят знаком «Горячее сердце» 

Ува. Удмуртия. Двух подростков из Увинского района Удмуртии наградят федеральной наградой «Горячее сердце». Об этом сообщается в почетной книге Фонда социально-культурных инициатив.

Летом Руслан Рыбаков и Арсений Секерин 2008 года рождения спасли человека.

Отдыхая на берегу местного пруда, бдительные подростки заметили, как в воде кто-то барахтается. Ребята бросились на помощь и вытащили на сушу утопающего — им оказался местный житель, инвалид с детства. Как выяснилось, он решил пойти купаться один, но переоценил свои возможности и чуть не утонул.

О благородном поступке юношей рассказала мама пострадавшего.

Церемония награждения пройдет в Москве в мае. Основной целью награды «Горячее сердце» является чествование и выражение признательности детям и молодежи в возрасте до 23 лет, проявившим неравнодушие и активную гражданскую позицию, бескорыстно пришедшим на помощь людям или преодолевшим трудные жизненные ситуации. Лауреатами премии в 2024 году станут 157 человек.