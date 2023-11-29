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В зоопарке Ижевска приютили потерявшегося птенца розового фламинго

15:25, 29 ноября, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
В зоопарке Ижевска приютили потерявшегося птенца розового фламинго
15:25, 29 ноября, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
238
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Ижевский зоопарк\n#звери\n#спасение
Фото: зоопарк Ижевска
238
0

Малыш упал от усталости во время перелёта.

Ижевск. Удмуртия. Спасенный птенец розового фламинго переехал жить в зоопарк Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба учреждения. 

На днях на территории Пермского края рядом с заводом «Уралоргсинтез» сотрудники предприятия заметили фламинго. Предполагается, что птенец 2023 года рождения упал от усталости во время перелета.

Люди сразу поместили птицу в тёплое помещение, после чего молодого фламинго передали в ветеринарную клинику. 29 ноября сотрудники Росприроднадзора и орнитологи зоопарка Удмуртии перевезли птенца в ижевский зоосад.

Отмечается, что специалисты пока не установили пол розового фламинго. Сейчас птица под наблюдением ветеринарных врачей зоопарка будет находиться на карантине. Ближе к весне его планируют выпустить в общий вольер к сородичам. 

15:25, 29 ноября, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
238
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Ижевский зоопарк\n#звери\n#спасение