Адвокат из Ижевска за 3 млн рублей пообещала помочь «закрыть» дело против своего подзащитного

Женщину признали виновной в крупном мошенничестве.

Ижевск. Удмуртия. Адвоката из Ижевска признали виновной в крупном мошенничестве. Как сообщает пресс-служба УФСБ России по Удмуртской Республике, женщина обманула местного жителя, пообещав за вознаграждение добиться закрытия уголовного дела, возбужденного против него.

Горожанин в мае 2016 года принес адвокату половину запрошенной ею суммы – 1,5 млн рублей. Деньги якобы предназначались в качестве взятки некоему сотруднику регионального следственного управления.

Задержание адвоката-мошенницы в Ижевске Uploaded by ИА Сусанин on 2017-08-01.

После передачи первой части вознаграждения женщину задержали с поличным, против нее возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»).

Суд приговорил ижевчанку к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.