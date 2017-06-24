Лучшие экспериментальные автоматы представили на выставке «АН-94 «Абакан» в Ижевске

Познакомиться с экспозицией можно до 20 августа.

Ижевск. Удмуртия. В музейно-выставочном комплексе стрелкового оружия имени Калашникова в Ижевске открылась выставка «АН-94 «Абакан»: оружие превосходства». Она будет работать до 20 августа.

На выставке представлены экспериментальные автоматы лучших конструкторов-оружейников Тулы, Коврова, Климовска и Ижевска. Высокоэффективный автомат победителя конкурса «Абакан» Никонова – АН-94, двуствольный автомат Ткачева, «булл-пап» Стечкина, высокотемпный автомат Коробова и другие образцы оружия.

Главный герой экспозиции - автомат АН-94 - безотказно действует и в условиях тропической жары, и при низких температурах Арктики. Оружие способно вести огонь, побывав в воде и в грязи. Эффективная дальность стрельбы до 700 метров. Ценой за полученные преимущества стало значительное усложнение не только конструкции оружия, но и его обслуживания, сборки и разборки. На обучение сборке – разборке АН-94 требуются недели. При этом Геннадию Никонову удалось сделать автомат, которому нет равных по точности стрельбы.

Посетители могут увидеть строение и разобраться в устройстве автомата АН-94 с помощью специальной интерактивной программы.

На открытии выставки с приветственной речью выступили директор музея Ольга Минервина, заместитель министра культуры и туризма Удмуртской Республики Петр Данилов.

Кроме того, друг и коллега Геннадия Никонова Валерий Афонин поделился своими воспоминаниями о конструкторе. Он рассказывал о его жизни, творческом пути. В своей речи Валерий Павлович отметил, что для Никонова «..нотами служат звуки механики». В конце он прочитал стихотворение собственного сочинения о городе оружейников – Ижевске «…твои стволы и калаши на защиту державы положены».

Материал подготовила Кристина Столбова