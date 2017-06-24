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      Лучшие экспериментальные автоматы представили на выставке «АН-94 «Абакан» в Ижевске

      17:00, 24 июня, 2017
      17:00, 24 июня, 2017
      517
      0
      #оружие\n#Ижевск\n#выставка\n#музей\n#Удмуртия\n#Калашноков
      Фото: vk.com/museum_mtk
      517
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      Познакомиться с экспозицией можно до 20 августа.

      Ижевск. Удмуртия. В музейно-выставочном комплексе стрелкового оружия имени Калашникова в Ижевске открылась выставка «АН-94 «Абакан»: оружие превосходства». Она будет работать до 20 августа.

      На выставке представлены экспериментальные автоматы лучших конструкторов-оружейников Тулы, Коврова, Климовска и Ижевска. Высокоэффективный автомат победителя конкурса «Абакан» Никонова – АН-94, двуствольный автомат Ткачева, «булл-пап» Стечкина, высокотемпный автомат Коробова и другие образцы оружия.

      Главный герой экспозиции - автомат АН-94 - безотказно действует и в условиях тропической жары, и при низких температурах Арктики. Оружие способно вести огонь, побывав в воде и в грязи. Эффективная дальность стрельбы до 700 метров. Ценой за полученные преимущества стало значительное усложнение не только конструкции оружия, но и его обслуживания, сборки и разборки. На обучение сборке – разборке АН-94 требуются недели. При этом Геннадию Никонову удалось сделать автомат, которому нет равных по точности стрельбы.

      Посетители могут увидеть строение и разобраться в устройстве автомата АН-94 с помощью специальной интерактивной программы.

      На открытии выставки с приветственной речью выступили директор музея Ольга Минервина, заместитель министра культуры и туризма Удмуртской Республики Петр Данилов.

      Кроме того, друг и коллега Геннадия Никонова Валерий Афонин поделился своими воспоминаниями о конструкторе. Он рассказывал о его жизни, творческом пути. В своей речи Валерий Павлович отметил, что для Никонова «..нотами служат звуки механики». В конце он прочитал стихотворение собственного сочинения о городе оружейников – Ижевске «…твои стволы и калаши на защиту державы положены».

       

      Материал подготовила Кристина Столбова 

      17:00, 24 июня, 2017
      517
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      #оружие\n#Ижевск\n#выставка\n#музей\n#Удмуртия\n#Калашноков

       

       

       

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