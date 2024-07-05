Лейбористская партия с разгромным счетом лидирует на выборах в Британии

Лондон. Великобритания. Победа на выборах в парламент Великобритании достается оппозиционной Лейбористской партии. Об этом свидетельствуют результаты экзит-полов, пишет Коммерсантъ со ссылкой на Sky News.

По предварительным данным, лейбористы могут получить в Палате общин 410 кресел из 650. Правившие Британией до недавнего времени консерваторы сохранили 95 мест, далее идут либеральные демократы с 56 мандатами. Шотландской национальной партии достаются 7 мест, Партии реформ — 4. Отмечается, что последний раз лейбористы выигрывали выборы в 2005 году, а тори делегировали в парламент максимальное количество своих представителей в течение 14 лет. Теперь победившая партия может сформировать собственное правительство, премьер-министром которого станет, вероятнее всего, Кир Стармер.

Добавим, глава проигравших тори Риши Сунак сохранил за собой депутатский мандат. Также сообщается, что в парламент впервые прошел инициатор брексита Найджел Фарадж.