Во время покушения Трампа спасла таблица с данными о миграции

Вашингтон. США. Стало известно, на какой документ захотел посмотреть Дональд Трамп, когда в него стреляли. Кандидат в президенты США от республиканцев выжил благодаря тому, что повернул голову и заглянул в таблицу с данными о нелегальной миграции на юге страны, передает «МИР 24» со ссылкой на Daily Mail.

Об этом рассказал СМИ бывший личный врач политика Ронни Джексон.

«Я не должен был быть здесь, я должен был погибнуть. По счастливой случайности или по воле Бога – многие люди считают, что по воле Бога, – я все еще жив», – сказал Дональд Трамп после покушения.

Напомним, стрельбу по Дональду Трампу открыл 20-летний Томас Мэтью Крукс. Инцидент произошел 13 июля во время выступления политика на предвыборном митинге в городе Батлер, штат Пенсильвания. Пуля лишь оцарапала ухо Трампа. Но от других выстрелов террориста погиб один из участников митинга, несколько человек были ранены. Крукса ликвидировали на месте сотрудники секретной службы.