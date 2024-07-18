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Во время покушения Трампа спасла таблица с данными о миграции

16:01, 18 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Во время покушения Трампа спасла таблица с данными о миграции
16:01, 18 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
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#США\n#власть\n#политика\n#президент\n#выборы\n#Дональд Трамп\n#стрельба\n#покушение
Фото: pxhere.com
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Политик повернул голову, чтобы взглянуть на документ, и террорист промахнулся.

Вашингтон. США. Стало известно, на какой документ захотел посмотреть Дональд Трамп, когда в него стреляли. Кандидат в президенты США от республиканцев выжил благодаря тому, что повернул голову и заглянул в таблицу с данными о нелегальной миграции на юге страны, передает «МИР 24» со ссылкой на Daily Mail.

Об этом рассказал СМИ бывший личный врач политика Ронни Джексон. 

«Я не должен был быть здесь, я должен был погибнуть. По счастливой случайности или по воле Бога – многие люди считают, что по воле Бога, – я все еще жив», – сказал Дональд Трамп после покушения.

Напомним, стрельбу по Дональду Трампу открыл 20-летний Томас Мэтью Крукс. Инцидент произошел 13 июля во время выступления политика на предвыборном митинге в городе Батлер, штат Пенсильвания. Пуля лишь оцарапала ухо Трампа. Но от других выстрелов террориста погиб один из участников митинга, несколько человек были ранены. Крукса ликвидировали на месте сотрудники секретной службы.

16:01, 18 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
19
0
#США\n#власть\n#политика\n#президент\n#выборы\n#Дональд Трамп\n#стрельба\n#покушение