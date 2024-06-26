Зюганов стал Героем Труда России

Москва. Звание Героя Труда присвоено лидеру Коммунистической партии РФ Геннадию Зюганову. Указ об этом подписал президент России Владимир Путин, пишет Газета.ру со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что решение принято в связи с большими заслугами в развитии российской государственности, становлении гражданского общества и многолетней плодотворной трудовой деятельностью Зюганова.

Кстати, 26 июня лидеру КПРФ исполнилось 80 лет. Коммунистическую партию Российской Федерации Геннадий Зюганов возглавил в 1993 году. Избирался во все 8 созывов Госдумы, несколько раз выдвигался на пост президента России.