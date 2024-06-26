Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
БУММАШ - заводской бум Лонгрид Хватит тормозить, давай дрифтить! Лонгрид Камбарский машзавод - локомотив местной промышленности Лонгрид

Зюганов стал Героем Труда России

14:56, 26 июня, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Зюганов стал Героем Труда России
14:56, 26 июня, 2024
Евгений Кандаков
журналист
111
0
#власть\n#политика\n#общество\n#награды\n#труд\n#герои\n#КПРФ\n#Геннадий Зюганов
Фото: kremlin.ru
111
0

Указ об этом подписал Путин в день 80-летия лидера КПРФ.

Москва. Звание Героя Труда присвоено лидеру Коммунистической партии РФ Геннадию Зюганову. Указ об этом подписал президент России Владимир Путин, пишет Газета.ру со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что решение принято в связи с большими заслугами в развитии российской государственности, становлении гражданского общества и многолетней плодотворной трудовой деятельностью Зюганова.

Кстати, 26 июня лидеру КПРФ исполнилось 80 лет. Коммунистическую партию Российской Федерации Геннадий Зюганов возглавил в 1993 году. Избирался во все 8 созывов Госдумы, несколько раз выдвигался на пост президента России.

14:56, 26 июня, 2024
Евгений Кандаков
журналист
111
0
#власть\n#политика\n#общество\n#награды\n#труд\n#герои\n#КПРФ\n#Геннадий Зюганов