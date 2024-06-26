Новым генеральным секретарем НАТО утвержден Марк Рютте

Брюссель. Бельгия. Генсеком НАТО станет премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. На этот пост его утвердили послы стран альянса, пишут «Известия» со ссылкой на агентство AFP.

Срок полномочий нынешнего руководителя блока Йенса Столтенберга подошел к концу. Отмечается, что ранее Рютте заявлял, что не хочет быть главой НАТО, ему интереснее заниматься политикой своей страны. Кроме того, он советовал выбрать на этот пост женщину.

Марку Рютте 57 лет, премьер-министром Нидерландов он стал в 2010 году. В 2023 году подал прошение об отставке, но до сих пор исполняет обязанности премьер-министра из-за сложностей с формированием нового правительства страны. Перед тем, как начать работу в НАТО, Рютте попросил трехмесячный отпуск.