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Президентом Ирана стал Масуд Пезешкиан

11:54, 06 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Президентом Ирана стал Масуд Пезешкиан
11:54, 06 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
178
0
#Иран\n#политика\n#власть\n#президент\n#выборы
Фото: pxhere.com
178
0

В прошлом он был депутатом и министром здравоохранения.

Тегеран. Иран. На выборах президента Ирана победу одержал бывший депутат парламента страны, экс-глава Минздрава Масуд Пезешкиан. Об этом пишет Газета.ру со ссылкой на ТАСС.

Первый тур выборов прошел в Иране 28 июня, 5 июля состоялся второй тур, в котором выступающий за реформы в стране Масуд Пезешкиан набрал 53,6% голосов. Его конкурента, консерватора Саида Джалили, поддержали 44,3% участвовавших в выборах иранцев. Явка на участки составила 49,8%. 

Отмечается, что Пезешкиан станет 9-м по счету президентом Исламской Республики Иран. Эта должность является второй по значимости в стране после Верховного лидера аятоллы Али Хаменеи. 

Напомним, выборы главы государства были внеочередными из-за гибели предыдущего президента Ирана Эбрахима Раиси. Он разбился при крушении вертолета 19 мая 2024 года.

11:54, 06 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
178
0
#Иран\n#политика\n#власть\n#президент\n#выборы