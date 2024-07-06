Президентом Ирана стал Масуд Пезешкиан

Тегеран. Иран. На выборах президента Ирана победу одержал бывший депутат парламента страны, экс-глава Минздрава Масуд Пезешкиан. Об этом пишет Газета.ру со ссылкой на ТАСС.

Первый тур выборов прошел в Иране 28 июня, 5 июля состоялся второй тур, в котором выступающий за реформы в стране Масуд Пезешкиан набрал 53,6% голосов. Его конкурента, консерватора Саида Джалили, поддержали 44,3% участвовавших в выборах иранцев. Явка на участки составила 49,8%.

Отмечается, что Пезешкиан станет 9-м по счету президентом Исламской Республики Иран. Эта должность является второй по значимости в стране после Верховного лидера аятоллы Али Хаменеи.

Напомним, выборы главы государства были внеочередными из-за гибели предыдущего президента Ирана Эбрахима Раиси. Он разбился при крушении вертолета 19 мая 2024 года.