Заместителем главы администрации Ижевска по благоустройству стал Рафаэль Ниязов

Ижевск. Удмуртия. На должность заместителя главы администрации Ижевска — начальника управления благоустройства и охраны окружающей среды назначили Рафаэля Ниязова. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Рафаэль Ниязов приступил к своим обязанностям 2 июля.

Напомним, что назначить главе Ижевска шестого заместителя решили на сессии Гордумы Ижевска 20 июня. Им должен был стать начальник управления благоустройства и охраны окружающей среды. Такое повышение статуса предусмотрели, чтобы справиться с большими объемами работ по ремонту дорог, тротуаров, благоустройству общественных пространств, содержанию улично-дорожной сети, которые запланированы на ближайшие три года.

Наша справка: Рафаэль Эрнстович Ниязов родился в Агрызе 20 марта 1983 года.

В 2004 году он окончил Нижегородскую академию Министерства внутренних дел России. Одновременно с учёбой с 2000 по 2006 годы служил в органах внутренних дел Удмуртии и Татарстана.

Затем Рафаэль Ниязов работал в бизнес-структурах в Агрызе и Сарапуле, с 2016 года занимал разные должности в исполкоме Агрызского района, а с 2022 года начал руководить этим исполкомом.

С 5 февраля по 1 июля 2024 года Рафаэль Ниязов работал главой администрации Индустриального района Ижевска.