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Евгений Шутов покинул должность председателя Госкомитета Удмуртии по делам ГО и ЧС

10:20, 01 апреля, 2024
Анна Торхова
Главный редактор
Евгений Шутов покинул должность председателя Госкомитета Удмуртии по делам ГО и ЧС
10:20, 01 апреля, 2024
Анна Торхова
Главный редактор
183
0
#Удмуртия\n#безопасность\n#ЧС
Фото: 18.mchs.gov.ru
183
0

На этом посту он проработал с ноября 2020 года.

Ижевск. Удмуртия. Евгений Шутов по собственному желанию покинул должность председателя Госкомитета Удмуртии по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. Соответствующий указ за подписью главы Удмуртии опубликован на сайте главы и правительства региона. 

Он освобожден от должности с 29 марта. 

«При его руководстве был увеличен штат пожарных и спасателей, это позволило повысить боеготовность дежурных смен», — написал в своих соцсетях Александр Бречалов. Евгению Шутову также присвоили звание «Заслуженный работник аварийно-спасательной службы Удмуртской Республики». 

Напомним, что Государственный комитет Евгений Шутов возглавил в ноябре 2020 года. В этот же год и был создан данный орган.

Ранее Евгений Владимирович являлся первым заместителем начальника ГУ МЧС России по Удмуртии.

10:20, 01 апреля, 2024
Анна Торхова
Главный редактор
183
0
#Удмуртия\n#безопасность\n#ЧС