Евгений Шутов покинул должность председателя Госкомитета Удмуртии по делам ГО и ЧС

Ижевск. Удмуртия. Евгений Шутов по собственному желанию покинул должность председателя Госкомитета Удмуртии по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. Соответствующий указ за подписью главы Удмуртии опубликован на сайте главы и правительства региона.

Он освобожден от должности с 29 марта.

«При его руководстве был увеличен штат пожарных и спасателей, это позволило повысить боеготовность дежурных смен», — написал в своих соцсетях Александр Бречалов. Евгению Шутову также присвоили звание «Заслуженный работник аварийно-спасательной службы Удмуртской Республики».

Напомним, что Государственный комитет Евгений Шутов возглавил в ноябре 2020 года. В этот же год и был создан данный орган.

Ранее Евгений Владимирович являлся первым заместителем начальника ГУ МЧС России по Удмуртии.