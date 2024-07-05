Власть в Британии временно узурпировал кот Ларри

Лондон. Великобритания. Главой правительства Соединенного Королевства в настоящее время является не кто иной, как кот Ларри. Такое мнение высказали авторы аккаунта главного мышелова резиденции премьера на Даунинг-стрит, передает «МИР 24».

Напомним, консерваторы с треском проиграли лейбористам прошедшие 4 июля выборы в Палату общин. Лидер тори, премьер Великобритании Риши Сунак подал в отставку. Следующим премьером должен стать глава победившей партии Кир Стармер. Пока же в стране фактически нет председателя правительства, эту должность занимает пушистый «политик» с Даунинг-стрит, о чем он не преминул заявить в посте на своей странице в соцсети.

«Сунак подал королю прошение об отставке, а Кир Стармер пока не был назначен премьер-министром, так что кто за главного? Я», – «написал» кот Ларри.

Напомним, поселившийся на Даунинг-стрит с 2011 года Ларри «пережил» уже пятерых премьеров. Главным мышеловом резиденции он успел поработать при Дэвиде Кэмероне, Терезе Мэй, Борисе Джонсоне, Лиз Трасс и Риши Сунаке.