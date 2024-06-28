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Руководить агентством по молодёжной политике Удмуртии будет Максим Файзулин

19:54, 28 июня, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Руководить агентством по молодёжной политике Удмуртии будет Максим Файзулин
19:54, 28 июня, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
28
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#власть
Фото: t.me/zhuravlev_7
28
0

Он начнёт работать с 29 июня.

Ижевск. Удмуртия. Максим Файзулин займёт пост руководителя агентства по молодёжной политике Удмуртии. Об этом в своём телеграм-канале написал руководитель администрации главы и правительства республики Александр Журавлев.

Он возглавит агентство 29 июня.

Ранее Максим Файзулин являлся директором Молодёжного центра региона, преподавателем ИжГТУ и заместителем руководителя агентства по молодёжной политике. Он контролировал вопросы ремонтов молцентров и Добро.центров, а также работы по нацпроекту «Образование».   

Александр Журавлев пожелал Максиму Файзулину упорства в достижении целей.

Напомним, что Алексей Выстребов оставил свою должность 28 июня.

19:54, 28 июня, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
28
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#власть