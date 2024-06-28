Руководить агентством по молодёжной политике Удмуртии будет Максим Файзулин

Ижевск. Удмуртия. Максим Файзулин займёт пост руководителя агентства по молодёжной политике Удмуртии. Об этом в своём телеграм-канале написал руководитель администрации главы и правительства республики Александр Журавлев.

Он возглавит агентство 29 июня.

Ранее Максим Файзулин являлся директором Молодёжного центра региона, преподавателем ИжГТУ и заместителем руководителя агентства по молодёжной политике. Он контролировал вопросы ремонтов молцентров и Добро.центров, а также работы по нацпроекту «Образование».

Александр Журавлев пожелал Максиму Файзулину упорства в достижении целей.

Напомним, что Алексей Выстребов оставил свою должность 28 июня.