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Жители американского штата Нью-Гемпшир потребовали независимости от Вашингтона

11:59, 12 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Жители американского штата Нью-Гемпшир потребовали независимости от Вашингтона
11:59, 12 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
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#США\n#общество\n#власть\n#политика\n#суверенитет\n#независимость\n#сепаратизм
Фото: pxhere.com
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Ранее того же потребовали в Калифорнии, Аляске, Луизиане, Флориде, Техасе и на Гавайях.

Конкорд. США. Еще одно сепаратистское движение появилось в США. Активисты организации NHEXIT хотят добиться выхода из США штата Нью-Гемпшир, пишет Лента.ру со ссылкой на Newsweek.

Участники NHEXIT опубликовали заявление, в котором говорится, что они намерены сделать штат «свободной и процветающей страной». Лидер движения Карла Герлике добавила, что планирует создать в Нью-Гемпшире независимое правительство, которое будет работать для защиты прав жителей и удовлетворения их потребностей.

Подобные движения ранее появились в Калифорнии, Аляске, Луизиане, Флориде, на Гавайях и в Техасе. Однако их идеи поддерживает не более четверти опрошенных жителей этих штатов.

11:59, 12 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
60
0
#США\n#общество\n#власть\n#политика\n#суверенитет\n#независимость\n#сепаратизм