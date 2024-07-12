Жители американского штата Нью-Гемпшир потребовали независимости от Вашингтона

Конкорд. США. Еще одно сепаратистское движение появилось в США. Активисты организации NHEXIT хотят добиться выхода из США штата Нью-Гемпшир, пишет Лента.ру со ссылкой на Newsweek.

Участники NHEXIT опубликовали заявление, в котором говорится, что они намерены сделать штат «свободной и процветающей страной». Лидер движения Карла Герлике добавила, что планирует создать в Нью-Гемпшире независимое правительство, которое будет работать для защиты прав жителей и удовлетворения их потребностей.

Подобные движения ранее появились в Калифорнии, Аляске, Луизиане, Флориде, на Гавайях и в Техасе. Однако их идеи поддерживает не более четверти опрошенных жителей этих штатов.