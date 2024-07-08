Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Время альтернативной энергии Лонгрид Праздник для всей семьи Лонгрид БУММАШ - заводской бум Лонгрид

Президент Франции отказался принимать отставку премьер-министра

16:39, 08 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Президент Франции отказался принимать отставку премьер-министра
16:39, 08 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
24
0
#Франция\n#политика\n#власть\n#выборы\n#парламент\n#партии\n#президент\n#Правительство\n#отставка\n#назначение
Фото: президент Франции Эммануюль Макрон, kremlin.ru
24
0

Габриэль Атталь хотел уволиться после проигранных выборов своей партии в парламент.

Париж. Франция. Отставку премьер-министра Габриэля Атталя отказался принять президент Франции Эмманюэль Макрон. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на AFP.

Французский лидер попросил премьера временно продолжить работу в правительстве, чтобы сохранить политическую стабильность в стране. 

Напомним, ранее Атталь заявил, что по итогам выборов в Национальное собрание подаст в отставку. Пост премьер-министра он занимал с января 2024 года.

Второй тур досрочных выборов в парламент Франции завершился 7 июля. Победителем стала коалиция левых «Новый народный фронт». Коалиция президента Эммануэля Макрона «Вместе» пришла к финишу второй, на третьем месте – коалиция Марин Ле Пен «Национальное объединение». При этом количество мандатов у каждой из этих сил отличается незначительно, и ни одна из них по отдельности не сможет сформировать свое правительство. Соперничающим партиям придется идти на тактические союзы и компромиссы.

16:39, 08 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
24
0
#Франция\n#политика\n#власть\n#выборы\n#парламент\n#партии\n#президент\n#Правительство\n#отставка\n#назначение