Президент Франции отказался принимать отставку премьер-министра

Париж. Франция. Отставку премьер-министра Габриэля Атталя отказался принять президент Франции Эмманюэль Макрон. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на AFP.

Французский лидер попросил премьера временно продолжить работу в правительстве, чтобы сохранить политическую стабильность в стране.

Напомним, ранее Атталь заявил, что по итогам выборов в Национальное собрание подаст в отставку. Пост премьер-министра он занимал с января 2024 года.

Второй тур досрочных выборов в парламент Франции завершился 7 июля. Победителем стала коалиция левых «Новый народный фронт». Коалиция президента Эммануэля Макрона «Вместе» пришла к финишу второй, на третьем месте – коалиция Марин Ле Пен «Национальное объединение». При этом количество мандатов у каждой из этих сил отличается незначительно, и ни одна из них по отдельности не сможет сформировать свое правительство. Соперничающим партиям придется идти на тактические союзы и компромиссы.