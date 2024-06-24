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Трамп подарил официанту 500 долларов и пообещал отменить налог на чаевые

10:56, 24 июня, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Трамп подарил официанту 500 долларов и пообещал отменить налог на чаевые
10:56, 24 июня, 2024
Евгений Кандаков
журналист
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#США\n#политика\n#власть\n#президент\n#выборы\n#рестораны\n#налоги\n#Дональд Трамп
Фото: pxhere.com
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Выборы президента пройдут в США 5 ноября.

Филадельфия. США. «Долой налог на чаевые!», — эти слова кандидат на пост президента США Дональд Трамп написал на ресторанном счете, оставив в подарок официанту банкноту в 500 долларов. Случай произошел во время незапланированного визита политика в стейк-хаус Tony and Nick's Steaks в Филадельфии, штат Пенсильвания, пишет Газета.ру со ссылкой на телеканал Fox Business.

Ранее в рамках своей предвыборной кампании Трамп пообещал в случае нового избрания президентом отменить налог с чаевых. Эти деньги являются существенным источником доходов работников индустрии развлечений.

Очередные президентские выборы в США пройдут 5 ноября 2024 года.

10:56, 24 июня, 2024
Евгений Кандаков
журналист
218
0
#США\n#политика\n#власть\n#президент\n#выборы\n#рестораны\n#налоги\n#Дональд Трамп