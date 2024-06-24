Трамп подарил официанту 500 долларов и пообещал отменить налог на чаевые

Филадельфия. США. «Долой налог на чаевые!», — эти слова кандидат на пост президента США Дональд Трамп написал на ресторанном счете, оставив в подарок официанту банкноту в 500 долларов. Случай произошел во время незапланированного визита политика в стейк-хаус Tony and Nick's Steaks в Филадельфии, штат Пенсильвания, пишет Газета.ру со ссылкой на телеканал Fox Business.

Ранее в рамках своей предвыборной кампании Трамп пообещал в случае нового избрания президентом отменить налог с чаевых. Эти деньги являются существенным источником доходов работников индустрии развлечений.

Очередные президентские выборы в США пройдут 5 ноября 2024 года.