Высокие заработки брата Олафа Шольца стали причиной скандала в Германии

Киль. Германия. Йенс Шольц, брат канцлера Германии Олафа Шольца, оказался в центре скандала из-за своих доходов. Об этом пишет Газета.ру со ссылкой Kieler Nachrichten.

Издание сообщает, что возглавляемый 64-летним родственником канцлера Университетский медицинский центр федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн закончил год с убытками в 100 млн евро. Однако это никак не отразилось на благосостоянии руководителя учреждения. Йенс Шольц получил ежегодный бонус в 180 тыс. евро. При этом зарплата брата канцлера составляет 480 тысяч евро в год, что делает его самым высокооплачиваемым госслужащим в Шлезвиг-Гольштейне.

Газета отмечает, что данные о премиальных Йенса Шольца были получены от сотрудников медцентра на условиях конфиденциальности. Министерство финансов ФРГ отказалось комментировать этот вопрос. В ведомстве лишь сказали, что бонус чиновника зависит от экономических и других показателей учреждения.