В Милуоки полиция ликвидировала мужчину, который мог напасть на съезд республиканцев

Милуоки. США. Потенциально опасного мужчину застрелили американские полицейские неподалеку от места проведения съезда Республиканской партии США в городе Милуоки (штат Висконсин). Об этом пишет Газета.ру со ссылкой на ТАСС.

Инцидент произошел примерно в 3 километрах от арены Fiserv Forum. Очевидец рассказал, что застреленный – бездомный, который страдал биполярным расстройством. Он якобы подошел к полицейским и достал нож, после чего был убит на месте. Туда прибыла бригада судебно-медицинской экспертизы.

Напомним, 13 июля 20-летний Томас Мэтью Крукс из пригорода Питтсбурга стрелял в кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа. Политик отделался легким ранением в ухо. Один из его сторонников погиб, несколько получили ранения. Террориста ликвидировали на месте. На помощь пострадавшим за сутки с небольшим собрали больше 1 млн долларов.