Крупнейший за 30 лет участок Палестины объявлен территорией Израиля

Тель-Авив. Израиль. Участок земли площадью в 1270 гектаров перешел в собственность Израиля. Он находится на Западном берегу реки Иордан, который относится к территории Палестинского государства, передает RT со ссылкой на РИА Новости.

О захвате сообщила израильская правозащитная организация «Шалом ахшав» («Мир — сейчас»), которая отслеживает поселенческую деятельность Израиля на Западном берегу. Это крупнейший за последние 30 лет участок территории Палестины, присвоенный Израилем.

Земля объявлена государственной. Это значит, что палестинцы теряют права частной собственности на указанную территорию. Кроме того, государственные земли сдаются в аренду только израильтянам.

Всего по данным «Шалом ахшав» с начала 2024 года Израиль объявил государственными землями 2370 гектаров на Западном берегу реки Иордан.

Напомним, согласно резолюциям Организации Объединенных Наций, границы Палестины должны быть определены по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Речь идет о трех разделенных между собой территориях: Западный берег реки Иордан, сектор Газа и Восточный Иерусалим, в котором должна находиться столица страны. Против такого решения выступает Израиль, ведущий с осени 2023 года военную операцию в секторе Газа. Ее жертвами по данным на начало июля 2024 года стали около 38 тыс. палестинцев, пострадали 87 тыс. Обострение конфликта началось после нападения в октябре 2023 года на территорию Израиля боевиков организации ХАМАС. На фоне военных действий и гибели мирного населения сектора Газа, ряд европейских стран заявил о признании Палестины как суверенного государства, что вызвало дипломатические демарши со стороны Израиля.