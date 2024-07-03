В открывающемся в Астане саммите ШОС примет участие генсек ООН

Астана. Казахстан. Для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в столицу Казахстана прилетел генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Об этом пишет Газета.ру со ссылкой на ТАСС.

Ранее в пресс-службе ООН сообщили, что в Казахстане Гутерриш намерен посетить Алма-Ату и провести встречу с президентом страны Касым-Жомартом Токаевым.

Также в Астану прибыл президент России Владимир Путин. Помимо участия в саммите ШОС 3-4 июля он проведет переговоры с руководством Азербайджана, Казахстана, Монголии, Турции, Китая и Пакистана.

Шанхайская организация сотрудничества — международная организация, основанная в 2001 году. Ее членами стали тогда КНР, Россия, Казахстан, Таджикистан, Киргизия и Узбекистан. В дальнейшем в ШОС вошли некоторые другие страны. Организация ставит своей целью развитие экономического сотрудничества.