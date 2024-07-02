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Управление по работе с муниципалитетами в администрации главы Удмуртии возглавил Михаил Бессонов

14:38, 02 июля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Управление по работе с муниципалитетами в администрации главы Удмуртии возглавил Михаил Бессонов
14:38, 02 июля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
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0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#власть
Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии
114
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Указ о его назначении подписал глава Удмуртии Александр Бречалов.

Ижевск. Удмуртия. Руководителем управления по работе с муниципальными образованиями администрации главы и правительства Удмуртии стал Михаил Бессонов, который ранее возглавлял отдел совершенствования местного самоуправления. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Михаил Бессонов начал работу в новой должности со 2 июля. Он сменил на посту руководителя управления по работе с муниципалитетами Владимира Лазарева.

Общий стаж работы Михаила Бессонова в госучреждениях превышает 18 лет. 

 

14:38, 02 июля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
114
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#власть