Управление по работе с муниципалитетами в администрации главы Удмуртии возглавил Михаил Бессонов

Ижевск. Удмуртия. Руководителем управления по работе с муниципальными образованиями администрации главы и правительства Удмуртии стал Михаил Бессонов, который ранее возглавлял отдел совершенствования местного самоуправления. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Михаил Бессонов начал работу в новой должности со 2 июля. Он сменил на посту руководителя управления по работе с муниципалитетами Владимира Лазарева.

Общий стаж работы Михаила Бессонова в госучреждениях превышает 18 лет.