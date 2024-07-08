«Новый народный фронт» празднует победу на выборах в парламент Франции

Париж. Франция. Победителем второго тура досрочных выборов в парламент Франции стала коалиция левых «Новый народный фронт». Как передает ИА «Регнум», по итогам прошедшего 7 июля голосования ей досталось 182 места в Национальном собрании.

Второй результат показала коалиция президента Эммануэля Макрона «Вместе» — 168 мандатов. На третьем месте – коалиция Марин Ле Пен «Национальное объединение», 143 кресла в парламенте. Кроме того, 45 депутатов будут представлять партию республиканцев, оставшиеся 39 мест достались другим политическим движениям.

Таким образом, по отдельности ни одна из трех крупнейших сил в парламенте не сможет сформировать свое правительство и проводить уверенную политику. Для этого партиям придется идти на тактические союзы и компромиссы, комментируют ситуацию политологи. Кстати, прогноз на победу правых сил во главе «Национальным объединением» Марин Ле Пен не оправдался. Во втором туре их результат оказался заметно скромнее, чем в первом.

Ранее премьер-министр Франции Габриэль Атталь заявил, что подаст в отставку по итогам выборов. Кстати, сам он одержал победу в одном из избирательных округов.

Президент Франции Эммануэль Макрона после голосования отказался от традиционного обращения к нации.

Добавим, как пишет Газета.ру, в ночь на 8 июля, как и после первого тура выборов, сразу в нескольких городах страны вспыхнули беспорядки. Первую скрипку в них играли левые политические силы.

Так, в Париже на площади Республики собралось около 8 тыс. человек. Они нападали на полицейских и громили витрины и офисы, поджигали мусорные баки. Правоохранители использовали для разгона демонстрантов слезоточивый газ.

В Марселе митинговали около 5 тыс. человек. Они запускали фейерверки и дымовые шашки. Беспорядки произошли также в Лилле, Ренне и Лионе. Полиция задержала наиболее буйных участников.