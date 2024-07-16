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В Руанде почти единогласно переизбрали президента

15:11, 16 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
В Руанде почти единогласно переизбрали президента
15:11, 16 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
28
0
#Африка\n#Руанда\n#власть\n#политика\n#партии\n#президент\n#выборы
Фото: pxhere.com
28
0

Поль Кагаме набрал 99,15 процента голосов.

Кигали. Руанда. 99,15 % голосов набрал на выборах главы государства действующий президент Руанды Поль Кагаме. Данные приводятся по предварительным результатам подсчета 79 % бюллетеней, пишет Лента.ру со ссылкой на ТАСС.

За главного конкурента, лидера единственной разрешенной в Руанде оппозиционной партии зеленых Франка Хабинезу проголосовали 0,53 избирателей. Независимого кандидата Филиппа Мпайиману поддержали 0,32 %, руандийцев.

Основатель Руандийского патриотического фронта Поль Кагаме возглавляет страну с 2000 года.

15:11, 16 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
28
0
#Африка\n#Руанда\n#власть\n#политика\n#партии\n#президент\n#выборы