В Руанде почти единогласно переизбрали президента

Кигали. Руанда. 99,15 % голосов набрал на выборах главы государства действующий президент Руанды Поль Кагаме. Данные приводятся по предварительным результатам подсчета 79 % бюллетеней, пишет Лента.ру со ссылкой на ТАСС.

За главного конкурента, лидера единственной разрешенной в Руанде оппозиционной партии зеленых Франка Хабинезу проголосовали 0,53 избирателей. Независимого кандидата Филиппа Мпайиману поддержали 0,32 %, руандийцев.

Основатель Руандийского патриотического фронта Поль Кагаме возглавляет страну с 2000 года.