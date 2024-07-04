Белоруссия стала полноправным членом ШОС

Астана. Казахстан. Полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества стала еще одна страна – Белоруссия. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на саммите ШОС в Астане, передает RT.

С подписания документов о приеме Белоруссии началось заседание Совета глав государств — членов ШОС. Напомним, помимо лидеров стран указанной организации, в том числе российского президента Владимира Путина, на саммит прибыли генсек ООН Антониу Гутерриш и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Шанхайская организация сотрудничества до недавнего времени объединяла Казахстан, Киргизию, Китай, Россию, Таджикистан, Узбекистан, Индию, Пакистан и Иран. Общая территория входящих в ШОС стран без Белоруссии составляла 65% территории Евразии. Общая численность населения стран ШОС равняется примерно половине населения планеты.