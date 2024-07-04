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Белоруссия стала полноправным членом ШОС

11:08, 04 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Белоруссия стала полноправным членом ШОС
11:08, 04 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
23
0
#Казахстан\n#Белоруссия\n#Россия\n#политика\n#власть\n#переговоры\n#ООН\n#международные отношения\n#сотрудничество
Фото: kremlin.ru
23
0

Об этом объявил президент Казахстана на саммите организации в Астане.

Астана. Казахстан. Полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества стала еще одна страна – Белоруссия. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на саммите ШОС в Астане, передает RT.

С подписания документов о приеме Белоруссии началось заседание Совета глав государств — членов ШОС. Напомним, помимо лидеров стран указанной организации, в том числе российского президента Владимира Путина, на саммит прибыли генсек ООН Антониу Гутерриш и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Шанхайская организация сотрудничества до недавнего времени объединяла Казахстан, Киргизию, Китай, Россию, Таджикистан, Узбекистан, Индию, Пакистан и Иран. Общая территория входящих в ШОС стран без Белоруссии составляла 65% территории Евразии. Общая численность населения стран ШОС равняется примерно половине населения планеты.

11:08, 04 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
23
0
#Казахстан\n#Белоруссия\n#Россия\n#политика\n#власть\n#переговоры\n#ООН\n#международные отношения\n#сотрудничество