Байден обвинил Россию в агрессивных планах в отношении Белоруссии

Атланта. США. Победив на Украине, Россия вторгнется в Белоруссию. Об этом заявил действующий американский лидер Джо Байден на первых предвыборных дебатах с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом, пишет Газета.ру со ссылкой на РИА Новости.

«Он (Путин) хочет восстановить то, что было частью Советской империи, он хочет не просто часть, он хочет всю Украину. Вы думаете, он там остановится? Что, вы думаете, произойдет с Польшей, когда он возьмет Украину, что произойдет с Белоруссией, что произойдет с теми странами НАТО?» — приводит агентство слова Байдена.

Дебаты прошли в Атланте (штат Джорджия). При встрече оппоненты не обменялись рукопожатиями. Зрителей и репортеров в студию не допустили.

Напомним, в настоящее время Россия и Белоруссия входят в Союзное государство, которое имеет собственные органы управления. Также обе страны являются наиболее тесными союзниками на постсоветском пространстве, регулярно проводят совместные военные учения. Кроме того, Россия и Белоруссия стали единой мишенью для многих санкций Запада.

Очередные президентские выборы в США пройдут 5 ноября 2024 года. Наиболее вероятным кандидатом от Республиканской партии является Дональд Трамп, демократы намерены выдвинуть действующего хозяина Белого дома Джо Байдена. Окончательно вопрос об этом будет решен на съездах партий, который пройдут в конце лета – начале осени.