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Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего замглавы Ижевска Михаила Тарасова

09:30, 29 июля, 2020
Юрий Абашев
Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего замглавы Ижевска Михаила Тарасова
09:30, 29 июля, 2020
Юрий Абашев
274
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Михаил Тарасов\n#Севастополь\n#суд
Фото: Михаил Тарасов (Facebook)
274
0

Его подозревают в превышении должностных полномочий.

Севастополь. Расследование уголовного дела в отношении бывшего замглавы администрации Ижевска Михаила Тарасова завершено. Его обвиняют в превышении должностных полномочий на посту главы департамента городского хозяйства Севастополя. Об этом сообщает пресс-служба СК Российской Федерации.

Тарасов занимал эту должность в течение двух лет — до сентября 2019 года. По версии следствия, чиновник в декабре 2017 года дал незаконное указание исполняющему обязанности директора управления по эксплуатации объектов городского хозяйства Севастополя Александру Антюфееву. Последний должен был заключить госконтракт на строительство канализационных очистных сооружений и допсоглашения к нему, которое исключило условие обязательного казначейского сопровождения.

Это позволило тратить средства на непредусмотренные контрактом цели. От этих действий и их последствий региональному бюджету был нанесён ущерб в 2 млрд рублей.

Уголовное дело и обвинительное заключение направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, покинув пост замглавы администрации Ижевска в сентябре 2017 года, Михаил Тарасов стал директором департамента городского хозяйства Севастополя. Эту должность он занимал, пока врио губернатора Михаил Развожаев не представил новую команду.

В октябре 2019 года Тарасов покинул состав правительства Севастополя. 16 октября его задержали и поместили под арест.

09:30, 29 июля, 2020
Юрий Абашев
274
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Михаил Тарасов\n#Севастополь\n#суд

 

 

 


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