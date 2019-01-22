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Удмуртия поддержала идею увеличить возраст продажи алкоголя до 21 года

13:11, 22 января, 2019
Ксения Чернова
13:11, 22 января, 2019
Ксения Чернова
147
0
#дети\n#бизнес\n#Ижевск\n#алкоголь\n#Удмуртия\n#происшествие
Фото: pxhere.com
147
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В республике регулярно ведется работа по предотвращению нелегальной продажи алкоголя, продажи «горячительного» в ночное время и несовершеннолетним.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртская Республика поддержала идею увеличить возраст продажи алкоголя до 21 года. Об этом в ходе прямого эфира «Утро с главой Удмуртии» рассказал руководитель региона Александр Бречалов.

«Мы акцентированно поддерживаем позицию и Султана Хамзаева (руководитель движения «Трезвая Россия» - Прим.ред), и министерства здравоохранения (России) об увеличении возраста продажи алкоголя до 21 года», - отметил Бречалов.

Напомним, в декабре в России рассказали о работе над законопроектом по повышению возраста продажи алкоголя до 21 года. Глава Минздрава Вероника Скворцова сослалась на успех такого ограничения во многих странах.

Позже Госсовет Удмуртии заявил, что также планирует выйти с проектами законов, касающихся ограничений свободной продажи спиртосодержащих жидкостей и алкогольной продукции. Спикер республиканского парламента Алексей Прасолов отметил, что одним из вопросов, который активно обсуждается в этой связи - установление возрастного ценза.

В 2018 году парламент Удмуртии уже принял решение ограничить на территории республики продажу вейпов, испарителей и электронных сигарет несовершеннолетним. Также в 2019 году народные избранники собрались ужесточить законодательство в отношении кальянных.

В Удмуртии регулярно ведется работа по предотвращению нелегальной продажи алкоголя, продажи «горячительного» в ночное время и несовершеннолетним. В 2018 году в Удмуртии зарегистрировали 6 420 преступлений, совершённых жителями в состоянии алкогольного опьянения, в том числе 777 тяжких и особо тяжких преступлений. Об этом свидетельствуют данным МВД по Удмуртской Республике.

13:11, 22 января, 2019
Ксения Чернова
147
0
#дети\n#бизнес\n#Ижевск\n#алкоголь\n#Удмуртия\n#происшествие

 

 

 


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