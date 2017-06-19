Владимир Путин лично оценит первые результаты работы врио главы Удмуртии Александра Бречалова

Президент страны посетит республику до конца месяца.

Ижевск. Удмуртия. Президент России Владимир Путин посетит Удмуртию до конца июня. Как пишут Известия, информацию о том, что визит готовится, подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Владимир Путин 15 июня пообещал приехать в столицу Удмуртии, отвечая на вопрос жительницы Ижевска в ходе традиционной «прямой линии». По данным издания, визит российского лидера планировался до мероприятия. Основными темами поездки станут оборонная промышленность и проблема аварийного жилья в регионе.

Кроме того, Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин проинспектирует первые результаты работы врио главы региона Александра Бречалова. Глава государства назначил его на место руководителя Удмуртии 4 апреля 2017 года. Бречалов уже заявил о готовности участвовать в грядущих выборах главы республики.

Напомним, в ходе «прямой линии» к Путину обратилась жительница барака по проезду Чапаева в Ижевске. Она рассказала, что дом признали аварийным, но расселить планируют только в 2029 году.

«Что могу сказать? Чушь, конечно. Соответствующие ресурсы на расселение из федерального бюджета выделяются, мы продлили программу расселения аварийного жилья, а оно у вас явно аварийное, что там говорить», - ответил Владимир Путин, добавив, что в ходе визита в Удмуртию заедет посмотреть на состояние дома.

После «прямой линии» условия жизни ижевчанки проверили сотрудники Следственного управления СК России по Удмуртской Республике и региональной прокуратуры, специалисты Фонда капремонта и чиновники районной администрации.

На следующий день заместитель директора муниципального предприятия «Горсервис» Олег Резенов рассказал информагентству «Сусанин», что управляющая компания готова поменять сгнившие брусья, отремонтировать крышу, сделать ремонт и провести другие необходимые работы, но на это нужны большие деньги.