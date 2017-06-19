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      Владимир Путин лично оценит первые результаты работы врио главы Удмуртии Александра Бречалова

      10:54, 19 июня, 2017
      Ксения Чернова
      10:54, 19 июня, 2017
      Ксения Чернова
      1630
      0
      #Владимир Путин\n#ЖКХ\n#промышленность\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#Александр Бречалов
      Фото: kremlin.ru
      1630
      0

      Президент страны посетит республику до конца месяца.

      Ижевск. Удмуртия. Президент России Владимир Путин посетит Удмуртию до конца июня. Как пишут Известия, информацию о том, что визит готовится, подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

      Владимир Путин 15 июня пообещал приехать в столицу Удмуртии, отвечая на вопрос жительницы Ижевска в ходе традиционной «прямой линии». По данным издания, визит российского лидера планировался до мероприятия. Основными темами поездки станут оборонная промышленность и проблема аварийного жилья в регионе.

      Кроме того, Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин проинспектирует первые результаты работы врио главы региона Александра Бречалова. Глава государства назначил его на место руководителя Удмуртии 4 апреля 2017 года. Бречалов уже заявил о готовности участвовать в грядущих выборах главы республики.

      Напомним, в ходе «прямой линии» к Путину обратилась жительница барака по проезду Чапаева в Ижевске. Она рассказала, что дом признали аварийным, но расселить планируют только в 2029 году.

      «Что могу сказать? Чушь, конечно. Соответствующие ресурсы на расселение из федерального бюджета выделяются, мы продлили программу расселения аварийного жилья, а оно у вас явно аварийное, что там говорить», - ответил Владимир Путин, добавив, что в ходе визита в Удмуртию заедет посмотреть на состояние дома.

      После «прямой линии» условия жизни ижевчанки проверили сотрудники Следственного управления СК России по Удмуртской Республике и региональной прокуратуры, специалисты Фонда капремонта и чиновники районной администрации.

      На следующий день заместитель директора муниципального предприятия «Горсервис» Олег Резенов рассказал информагентству «Сусанин», что управляющая компания готова поменять сгнившие брусья, отремонтировать крышу, сделать ремонт и провести другие необходимые работы, но на это нужны большие деньги.

      10:54, 19 июня, 2017
      Ксения Чернова
      1630
      0
      #Владимир Путин\n#ЖКХ\n#промышленность\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#Александр Бречалов

       

       

       

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