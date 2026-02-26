Ижевск. Удмуртия. План противопаводковых мероприятий на 2026 год утвердили в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Удмуртии собралась 26 февраля.

Начальник регионального Гидрометцентра Георгий Быданов сообщил, что высота снега и его влагонасыщенность в среднем доходит до 146% от климатической нормы. И этот показатель вырастет из-за ближайших снегопадов.

«Вместе с тем, промерзание почвы на территории республики значительно ниже нормы и составляет менее трети от обычных значений. В среднем оно будет составлять порядка 12,6 сантиметров, что является благоприятным фактором для безаварийного прохождения половодья», — отметил Георгий Быданов.

На реках Удмуртии уже замечен небольшой подъём уровня воды, но он соответствует норме. Толщина льда составляет 25-50 см, что на 10-15 см ниже нормы.

Уровень воды уже понижают в на Ижевском и Камбарском водохранилищах. В марте работы стартуют на Воткинском и Пудемском прудах. Понизить уровни воды на крупных водоёмах региона должны до 25 марта.

В результате, помимо утверждения плана противопаводковых мероприятий, комиссия поручила собственникам ГТС до 20 марта провести профилактические работы и снизить уровень воды в водоёмах до минимального. Администрациям муниципальных образований нужно проверить системы оповещения, подготовить пункты временного размещения, определить затороопасные участки, расчистить ливнёвки и дорожные водоотвода, создать запасы инертных материалов и разработать схемы объезда, если вода перекроет дороги.