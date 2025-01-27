Врач-ортодонт рассказала о связи неправильного прикуса и плохого сна

Удмуртия. Утренние головные боли, постоянная раздражительность и другие проблемы могут быть следствием неправильного прикуса. Неправильное положение челюстей может нарушать нормальное дыхание во время сна, приводя к апноэ и бруксизму. Мнением врача-ортодонта Виктории Радько поделились «Известия».

По словам эксперта, бруксизм часто связан с проблемами прикуса. Напряжение в жевательных мышцах увеличивает нагрузку на височно-нижнечелюстной сустав, что вызывает головные боли и дискомфорт в области челюсти и шеи. Ночной бруксизм нарушает фазу сна, делая его менее качественным, из-за чего человек чаще просыпается.

Кроме того, неправильный прикус влияет на положение языка и нижней челюсти, что может привести к храпу и апноэ. При дистальном прикусе или глубоком перекрытии нижняя челюсть часто располагается неправильно, затрудняя дыхание во время сна.

Деформации прикуса способны вызвать обструктивное апноэ — состояние, при котором дыхательные пути блокируются. Виктория Радько отмечает, что необходимо провести полное обследование, чтобы оценить состояние прикуса и сустава.

Стоит отметить, что современные методы лечения, например, элайнеры позволяют эффективно скорректировать прикус, тем самым увеличить качество жизни.