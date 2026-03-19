Жительница Китая Цзинь Баолин, которой исполнилось 102 года, поделилась секретом своего долголетия. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на китайское издание.

Баолин отметила, что ни разу не ходила в больницу за последние 50 лет. Одним из секретов своего долголетия она назвала крепкий сон. По словам её родственников, женщина ложится спать около семи вечера и просыпается только в девять утра, а также регулярно дремлет днем.

«В интервью долгожительница также призналась, что обожает свиной окорок и может позволить себе бокал рисового вина, но главным секретом считает не еду, а гармонию в семье и жизнерадостность. Пенсионерка уверена, что избегать больниц на протяжении пяти десятилетий и сохранять ясность ума ей помогли душевное спокойствие и отсутствие стресса», — говорится в сообщении.

При этом Цзинь Баолин, прожив более ста лет, сохранила острый ум, хорошее зрение, а также умение самостоятельно чинить носки и обувь.