102-летняя китаянка поделилась секретом своей долгой жизни

09:00, 19 марта, 2026
Роман Перевощиков
журналист
157
0
#советы\n#долгожители\n#мнение эксперта\n#здоровье\n#сон
Источник фото: ИИ
Она отметила, что ни разу не обращалась в больницу за последние 50 лет.

Жительница Китая Цзинь Баолин, которой исполнилось 102 года, поделилась секретом своего долголетия. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на китайское издание.

Баолин отметила, что ни разу не ходила в больницу за последние 50 лет. Одним из секретов своего долголетия она назвала крепкий сон. По словам её родственников, женщина ложится спать около семи вечера и просыпается только в девять утра, а также регулярно дремлет днем.

«В интервью долгожительница также призналась, что обожает свиной окорок и может позволить себе бокал рисового вина, но главным секретом считает не еду, а гармонию в семье и жизнерадостность. Пенсионерка уверена, что избегать больниц на протяжении пяти десятилетий и сохранять ясность ума ей помогли душевное спокойствие и отсутствие стресса», — говорится в сообщении.

При этом Цзинь Баолин, прожив более ста лет, сохранила острый ум, хорошее зрение, а также умение самостоятельно чинить носки и обувь.

