Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за прошедшую неделю с 23 февраля по 1 марта было выявлено 9779 заразившихся ОРВИ. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по региону.

Отмечается, что наиболее высокие показатели заболеваемости зарегистрированы в Завьяловском и Балезинском районах, а также в городах Ижевск и Можга.

При этом заражение гриппом выявили у 96 человек. Большинство случаев проходит в лёгкой форме.