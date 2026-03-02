Закрыть
В Удмуртии за прошлую неделю выявили почти 10 тысяч заболевших ОРВИ

13:42, 02 марта, 2026
Роман Перевощиков
журналист
В Удмуртии за прошлую неделю выявили почти 10 тысяч заболевших ОРВИ
Источник фото: ИИ
Также почти 100 человек болели гриппом.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за прошедшую неделю с 23 февраля по 1 марта было выявлено 9779 заразившихся ОРВИ. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по региону.

Отмечается, что наиболее высокие показатели заболеваемости зарегистрированы в Завьяловском и Балезинском районах, а также в городах Ижевск и Можга.

При этом заражение гриппом выявили у 96 человек. Большинство случаев проходит в лёгкой форме.

