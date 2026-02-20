Удмуртия. В холодное время года многие любят согреться чашкой горячего кофе, находясь на улице или сразу после выхода из тёплого помещения. Однако такое сочетание может быть небезопасным. Врач-терапевт Шота Каландия рассказал «Газете.Ru», почему кофе на морозе усиливает нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

По словам специалиста, кофеин стимулирует нервную систему: ускоряет сердечный ритм, повышает давление и усиливает выработку адреналина. В обычных условиях это кратковременно и безопасно для здорового человека. Но на морозе организм и так испытывает стресс.

«Холод вызывает рефлекторное сужение сосудов — это защитный механизм для сохранения тепла. В результате повышается сосудистое сопротивление и нагрузка на сердце. Если в этот момент добавить кофеин, его действие накладывается на реакцию организма на холод», — объясняет Каландия.

Это может проявляться сердцебиением, дрожью, головокружением. У людей с гипертонией, ишемией или аритмией возможны серьёзные осложнения — приступ стенокардии или нарушение ритма.

Кроме того, кофе обладает мочегонным эффектом. На холоде это может привести к обезвоживанию и повышению вязкости крови, что дополнительно нагружает сердечно-сосудистую систему.

Наиболее опасно, по мнению врача, пить крепкий кофе натощак, находясь на морозе и в движении.

«Кардиологи рекомендуют не пить кофе непосредственно на улице, отдавать предпочтение умеренно крепким напиткам и употреблять их в тёплом помещении. Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями лучше ограничить кофеин в холодное время года или заменить его напитками без стимулирующего эффекта», — резюмировал врач.