Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Экстремальные трюки и полёты под куполом: калейдоскоп счастья и адреналина в цирке Ижевска Лонгрид Ижевск урбанизированный Лонгрид Щелкунчик: погружение в сказку Лонгрид

Хирурги в Ижевске вернули пациенту возможность дышать и восстановили анатомическую форму носа

12:27, 22 марта, 2026
Максим Александров
#Ижевск\n#1 РКБ\n#здоровье
Источник фото: БУЗ УР «1 РКБ МЗ УР»
Ижевск. Удмуртия. Челюстно-лицевые хирурги 1 РКБ в Ижевске провели операцию мужчине, который три десятилетия жил с редким заболеванием — ринофимой, сообщает пресс-служба больницы.

Из-за разрастания мягких тканей нос не только менял форму, но и переставал выполнять свою главную функцию.

Пациент впервые заметил, что с носом что-то не так, ещё в 90-е. Тогда он уже лежал в больнице и перенёс операцию. Но спустя годы проблема вернулась: ткани снова начали разрастаться, нос увеличивался в размерах, а дышать становилось всё труднее.

Врачи решились на повторное вмешательство. Во время операции они удалили разросшиеся ткани и тут же восполнили образовавшийся дефект — с помощью свободного кожного лоскута восстановили анатомическую форму носа. Такой подход хирургов позволил решить обе задачи: устранить патологию и наладить носовое дыхание.

Сейчас мужчина находится в стационаре. Состояние пациента оценивается как положительное.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

