Ижевск. Удмуртия. Челюстно-лицевые хирурги 1 РКБ в Ижевске провели операцию мужчине, который три десятилетия жил с редким заболеванием — ринофимой, сообщает пресс-служба больницы.

Из-за разрастания мягких тканей нос не только менял форму, но и переставал выполнять свою главную функцию.

Пациент впервые заметил, что с носом что-то не так, ещё в 90-е. Тогда он уже лежал в больнице и перенёс операцию. Но спустя годы проблема вернулась: ткани снова начали разрастаться, нос увеличивался в размерах, а дышать становилось всё труднее.

Врачи решились на повторное вмешательство. Во время операции они удалили разросшиеся ткани и тут же восполнили образовавшийся дефект — с помощью свободного кожного лоскута восстановили анатомическую форму носа. Такой подход хирургов позволил решить обе задачи: устранить патологию и наладить носовое дыхание.

Сейчас мужчина находится в стационаре. Состояние пациента оценивается как положительное.