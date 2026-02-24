Ижевск. Удмуртия. Врачи 1 РКБ в Ижевске сделали операцию 67-летнему мужчине с критической ишемией и сохранили ему ногу, сообщает пресс-служба больницы.

Пациент долгие годы мучился от болей при ходьбе, но в последний месяц ситуация стала хуже. Когда мужчина попал к медикам, выяснилось, что артерии в ноге оказались полностью перекрыты в нескольких местах — от подвздошной до бедренной. Началась критическая ишемия. В таких случаях конечность часто ампутируют.

Чтобы этого избежать, врачи устроили консилиум и решили провести гибридную операцию. Сначала сделали шунт, а затем очистили сосуд от закупорки и установили туда длинный стент.

Кровоток удалось восстановить. Ногу сохранили от ампутации.