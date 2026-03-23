В Алнашском районе 25 марта пройдет «Форум здоровья»

09:30, 23 марта, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Алнашском районе 25 марта пройдет «Форум здоровья»
668
0
#Алнаши #Удмуртия #здоровье
Источник фото: ИА «Сусанин»
Мероприятие состоится на пяти площадках

Алнаши. Удмуртия. «Форум здоровья» (18+) пройдёт 25 марта в Алнашах, где любой желающий сможет провести диагностику организма. Об этом сообщили в районной администрации.

Форум развернётся на пяти площадках: в районном Доме культуры, районной больнице, Асановском техникуме, ДШИ и КЦСОН.
В Доме культуры состоятся лекция по профилактике когнитивных расстройств, обучение оздоровительной гимнастике, осмотр на выявление онкологии кожи и полости рта, а также мастер-класс по самообследованию молочных желез.

В районной больнице пройдет прием у кардиолога, пульмонолога, гастроэнтеролога и гинеколога. Посещение — по предварительной записи.

В техникуме организуют уроки здоровья для студентов, в КЦСОН — лекции для старшего поколения.

Приглашаются все желающие.

