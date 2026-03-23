Алнаши. Удмуртия. «Форум здоровья» (18+) пройдёт 25 марта в Алнашах, где любой желающий сможет провести диагностику организма. Об этом сообщили в районной администрации.



Форум развернётся на пяти площадках: в районном Доме культуры, районной больнице, Асановском техникуме, ДШИ и КЦСОН.

В Доме культуры состоятся лекция по профилактике когнитивных расстройств, обучение оздоровительной гимнастике, осмотр на выявление онкологии кожи и полости рта, а также мастер-класс по самообследованию молочных желез.



В районной больнице пройдет прием у кардиолога, пульмонолога, гастроэнтеролога и гинеколога. Посещение — по предварительной записи.



В техникуме организуют уроки здоровья для студентов, в КЦСОН — лекции для старшего поколения.



Приглашаются все желающие.