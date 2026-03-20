Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии с начала 2026 года 21 500 человек прошли диспансеризацию для оценки репродуктивного здоровья. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.

Среди них 11 900 женщин и 9 600 — мужчин.

Такая диспансеризация проводится в два этапа. На первом этапе мужчин от 18 до 49 лет осматривает врач-уролог или врач-хирург, а женщины от 18 до 49 лет могут пройти исследования:

— Осмотр акушера-гинеколога и пальпация молочных желез;

— Осмотр шейки матки с забором материала на исследование;

— Микроскопическое исследование влагалищных мазков;

— Цитологическое исследование мазка;

— Анализ на 4 инфекционных заболевания органов малого таза (микоплазма, хламидии, гонококк, трихомониаз).

При выявлении каких-либо отклонений проводятся дополнительные углублённые обследования.

Также с 2026 года женщины от 21 до 49 лет раз в пять лет могут бесплатно сдать анализы на вирус папилломы человека.

«От момента заражения ВПЧ до развития онкологии проходит 15-20 лет. Наша задача поймать вирус в этот «тихий» период и не дать болезни шанса. Если анализ положительный, проводится углубленное исследование — жидкостная онкоцитология. Благодаря современным методам диагностики у нас есть возможность предотвратить болезнь за годы до её начала», — сообщают в Минздраве республики.