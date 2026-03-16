Воткинск. Удмуртия. Дети, на которых упал снег в селе Первомайский, ещё находятся в стационаре. Об этом «Сусанину» рассказали в пресс-службе Минздрава Удмуртии.

Напомним, 13 марта в селе Первомайский Воткинского района на двух 10-летних ребят с крыши одноэтажного здания столовой упал снег. Детей откопали прохожие.

В Минздраве Удмуртии сообщили, что юные пациенты получили лёгкие травмы и сейчас находятся под наблюдением врачей в стационаре. На этой неделе их планируют выписать.