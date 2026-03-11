Закрыть
Жителям Ижевска представили онлайн-выставку об истории ГТО

Жителям Ижевска представили онлайн-выставку об истории ГТО
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ГТО\n#здоровье\n#спорт\n#история\n#архив\n#выставка
Источник фото: wikimedia.org (общественное достояние)
Выставка подготовлена на основе архивных документов.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске представили онлайн-выставку в честь 95-летия Всесоюзного физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Выставка подготовлена на основе архивных документов. Отмечается, что проект позволяет вспомнить историю физической культуры и спорта нашей страны, ощутить связь поколений и значимость сохранения традиций здорового образа жизни.

«Посетители смогут познакомиться с архивными документами, спортивными нормативами разных периодов, достижениями спортсменов, внесших вклад в развитие массового спорта», — говорится в сообщении.

На первом этапе, в 1931-1939 годах, комплекс включал одну ступень, состоящую из 21 норматива, из которых 15 имели практическое значение. Среди обязательных испытаний были бег, прыжки, плавание, подтягивания, метание гранаты и даже верховая езда.

Ознакомиться с историей ГТО в Ижевске можно по ссылке.

