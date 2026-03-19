Ижевск. Удмуртия. Впервые врачи Удмуртии при операции заменили часть сустава, а не сустав полностью. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказала первый зампред правительства республики Татьяна Чуракова.

Ранее в Первую республиканскую клиническую больницу обратилась женщина, которая пожаловалась на боль во внутреннем отделе коленного сустава, деформацию и хромоту. Колено болело уже больше четырёх лет, и боль только усиливалась. Консервативное лечение пациентке не помогало.

Обследование показало, что из-за нарушения кровоснабжения часть кости в коленном суставе начала разрушаться. В результате в суставе развился выраженный артроз — сильный износ внутренней части колена. Именно он и вызывал боль, деформацию и трудности при ходьбе.

Травматологи-ортопеды 1 РКБ решили провести операцию одномыщелкового эндопротезирования коленного сустава. Во время неё заменяется только повреждённая часть сустава, а не он весь. Такое вмешательство считается более бережным и позволяет сохранить здоровые структуры и связки, а также уменьшить срок реабилитации.

Подобная операция впервые проводилась в Удмуртии. Она заняла примерно 1,5 часа и прошла в плановом порядке без осложнений. Сейчас пациентка проходит послеоперационную реабилитацию под наблюдением специалистов.