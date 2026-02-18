Ижевск. Удмуртия. Врачи Удмуртии рассказали, как насладиться блинами и не перегрузить организм. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Удмуртии.

Специалисты советуют есть блины в первую половину дня, а не перед сном. На ужин лучше выбрать что-то лёгкое.

При этом стоит контролировать свою порцию. Самый оптимальный вариант — съесть 2-3 блина за раз, а не делать их основой рациона. И лучше менять начинки, чтобы сохранялся баланс, например, в один день есть блины со сгущёнкой, а в другой — с творогом, ягодами или красной рыбой.

А чтобы тесто стало полезнее, часть пшеничной муки можно заменить на гречневую или овсяную, молоко — на нежирное.