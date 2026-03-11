Закрыть
Метеозависимым жителям Удмуртии объяснили, как быстро адаптироваться к резким перепадам температур

09:00, 11 марта, 2026
Максим Александров
Утро лучше начинать с зарядки, а перед сном проветривать комнату.

Ижевск. Удмуртия. Весенние перепады температур становятся для организма серьезным испытанием: они могут спровоцировать апатию, депрессию и проблемы с нервами.

Как пояснили в Минздраве Удмуртии, понять, что человек метеозависим, можно по нескольким признакам. Одни жалуются на упадок сил и забывчивость. Другие становятся взвинченными, не могут спать и тревожатся без причины. Часто появляются отеки под глазами, болит голова, ломит суставы или крутит живот.

Чтобы легче перенести капризы погоды, врачи советуют придерживаться простых правил.

Утро лучше начинать с зарядки и душа. В течение дня полезно два-три раза массировать шею и плечи по 10–15 минут — просто гладить кожу руками от шеи к плечам.

Нужно гулять на свежем воздухе. В рацион стоит добавить продукты с калием: бананы, курагу, абрикосы, изюм и картошку. А вот сладкого, жирного, жареного и острого лучше есть поменьше. Вместо этого — рыба и растительная пища.

Соль тоже придется ограничить: она задерживает воду и повышает давление. Перед сном обязательно проветривать комнату. Контрастный душ помогает сосудам привыкнуть к перепадам температур.

Особое внимание врачи советуют обратить на магний. Весной организм часто испытывает дефицит полезных веществ, а магний помогает нервной системе и сосудам спокойнее реагировать на внешние раздражители.

