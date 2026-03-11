Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии на совещании с координаторами фонда «Защитники Отечества» обсудили медицинскую помощь и реабилитацию действующих участников и ветеранов СВО. Об этом рассказал глава Минздрава республики Сергей Багин.

По итогам диспансеризации в 2025 году выявили проблемы нарушения слуха из-за контузий — около 30 ветеранов нуждаются в слуховых аппаратах. Минздравом Удмуртии для них организована внеочередная запись к сурдологу-оториноларингологу. Также отмечается, что за год 125 ветеранов прошли зубопротезирование, 227 — отдохнули в санаториях, около тысячи — проверили своё здоровье на диспансеризации.

«Сегодня наши ветераны могут получить амбулаторную, стационарную, специализированную помощь, льготные лекарства, пройти углубленную диспансеризацию, медицинскую реабилитацию, зубопротезирование, санаторно-курортное лечение. В каждой медицинской организации мы создали специальные кабинеты, куда во внеочередном порядке могут обратиться ветераны и участники спецоперации, члены их семей», — рассказал Сергей Багин.