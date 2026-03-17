Для жителей Удмуртии упростили процедуру оформления медицинских справок для детей

10:10, 17 марта, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
#Удмуртия\n#дети\n#здоровье\n#врачи
Источник фото: ИА «Сусанин»
Теперь это можно сделать дистанционно на специальном сайте.

Ижевск. Удмуртия. Для жителей Удмуртии создали сервис, через который они могут дистанционно оформить медицинские заключения и справки для детей. Об этом сообщает Минздрав Удмуртии.

Сервис дистанционного заказа медицинских заключений и справок на несовершеннолетних разработали Минцифры и Минздрав Удмуртии. Он действует через портал Госуслуг.

Через сервис родители смогут онлайн получить:

  • медицинское заключение о принадлежности несовершеннолетнего к медицинской группе для занятия физкультурой;
  • справку об отсутствии контакта с инфекционными больными по учётной форме 291/у;
  • справку для получения путевки на санаторно-курортное лечение по учётной форме 070/у.

Чтобы получить данные документы, законные представители ребёнка и дети старше 15 лет могут заполнить форму заявления по ссылке.

«Но есть одно важное условие – у ребенка должен быть пройден профилактический медосмотр в текущем году, он должен быть здоров и не находиться на больничном листе, иначе врач вправе отказать в выдаче такой дистанционной справки», — отметила замминистра здравоохранения Наталья Соколова.

Также в Ижевске медкабинеты во всех дошкольных и общеобразовательных организациях оснастили защищёнными рабочими местами, подключёнными к Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения. Благодаря этому медработник организации сможет сам легко посмотреть электронную справку пациента.

