Россия. С приходом марта и апреля в лесах, парках и даже в окрестностях городов после зимней спячки начинают появляться змеи. Большинство из них не представляют угрозы для человека и стараются избегать встреч, однако есть и опасные виды. Об этом «Газете.Ru» рассказал кандидат ветеринарных наук, старший преподаватель кафедры ветеринарной медицины Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Блюменкранц.

По словам эксперта, в средней полосе России встречаются ядовитые гадюки, укус которых потенциально опасен для человека. Специалист напомнил основные правила поведения при встрече со змеей и оказания первой помощи в случае укуса.

Главное в такой ситуации — сохранять спокойствие. Паника ускоряет распространение яда по организму. Пострадавшего необходимо максимально ограничить в движениях, особенно пораженную конечность. При этом категорически запрещается разрезать или пытаться отсосать яд из раны — это опасно и неэффективно.

Конечность рекомендуется приподнять чуть выше уровня сердца. При укусе гадюки допустимо наложить тугую повязку, которая замедлит распространение яда, но при этом не должна перекрывать кровоток. Вызвать медицинскую помощь нужно немедленно — антидоты вводятся только квалифицированным персоналом.

«Помните, что своевременное оказание помощи и соблюдение правил безопасности делают риск укуса значительно менее опасным. Змеи играют важную роль в экосистеме, и правильное поведение при встрече с ними помогает сохранить и здоровье человека, и жизнь животного», — резюмировал Дмитрий Блюменкранц.