09:00, 13 марта, 2026
Максим Александров
Эксперт рассказал о полезных свойствах жевательной резинки
#Удмуртия\n#мнение эксперта\n#здоровье\n#стоматология\n#медицина
Она поможет снять спазмы и расслабить мышцы.

В соцсетях набирает обороты очередной вирусный лайфхак: блогеры уверяют, что, если жевать резинку, можно исправить прикус. 

Стоматолог Артур Тумашевич в разговоре с «Газетой.ру» поставил точку в этом вопросе: вылечить неправильный прикус с помощью жвачки нельзя. Но спешить выкидывать упаковку из сумки не стоит — у резинки есть неочевидные плюсы.

По словам эксперта, когда мы жуем, работают не только челюсти, а целая система мышц — от головы до грудной клетки. Если с желудком всё в порядке — желудочный сок выделяется достаточно, — такая нагрузка полезна. Но вот выдвинуть нижнюю челюсть или исправить её недоразвитие жвачка не способна.

Бесполезна резинка и при серьёзных проблемах: если зубы шатаются из-за пародонтита или во рту инфекция, жевание — не помощник. Тут нужен совсем другой подход.

Однако в некоторых ситуациях жвачка работает лучше массажиста. Тумашевич объяснил, что она снимает спазмы и расслабляет мышцы. 

Например, хирурги, которые часами стоят на операциях в неудобной позе, или офисные работники, застывшие перед монитором, могут с её помощью разгрузить шею и снять напряжение. 

Кроме того, резинка помогает справиться со стрессом и даже может уберечь от бруксизма — ночной скрежет зубами. Правда, тут есть нюанс: после 15–20 лет надеяться, что жвачка как-то повлияет на положение зубов, уже не стоит.

Отдельный совет от доктора — смотреть на состав. Модные сейчас азиатские жвачки с подсластителями и сладкие резинки из супермаркета диетологи не одобрят. По сути, это те же простые углеводы, что и в шоколадном батончике. Пользы для здоровья в таком десерте мало.

