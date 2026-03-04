Ижевск. Удмуртия. Врачи-урологи 1 РКБ в Ижевске провели операцию 20-летнему пациенту с редким и сложным диагнозом — множественные опухоли левого яичка и левого семенного канатика. Об этом сообщает пресс-служба больницы.

Во время вмешательства врачи провели онкоцитологию на выявление злокачественных клеток. По результатам исследования, онкологические клетки не обнаружены. После этого врачи приняли решение о выполнении малоинвазивной органосохраняющей операции. Хирурги удалили опухолевые образования с полным сохранением ткани яичка и репродуктивной функции пациента.

Послеоперационный период прошёл без осложнений. Пациент выписан под амбулаторное наблюдение.