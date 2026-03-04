Закрыть
Врачи в Ижевске удалили пациенту множественные опухоли левого яичка 

15:15, 04 марта, 2026
Роман Перевощиков
журналист
#Ижевск\n#Удмуртия\n#врачи\n#здоровье\n#1 РКБ
Источник фото: пресс-служба БУЗ УР «1 РКБ МЗ УР»
Злокачественных клеток не выявили.

Ижевск. Удмуртия. Врачи-урологи 1 РКБ в Ижевске провели операцию 20-летнему пациенту с редким и сложным диагнозом — множественные опухоли левого яичка и левого семенного канатика. Об этом сообщает пресс-служба больницы.

Во время вмешательства врачи провели онкоцитологию на выявление злокачественных клеток. По результатам исследования, онкологические клетки не обнаружены. После этого врачи приняли решение о выполнении малоинвазивной органосохраняющей операции. Хирурги удалили опухолевые образования с полным сохранением ткани яичка и репродуктивной функции пациента.

Послеоперационный период прошёл без осложнений. Пациент выписан под амбулаторное наблюдение.

