Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Экстремальные трюки и полёты под куполом: калейдоскоп счастья и адреналина в цирке Ижевска Лонгрид Ижевск урбанизированный Лонгрид Щелкунчик: погружение в сказку Лонгрид

Новый способ диагностики болезни Паркинсона начали применять в Ижевске

12:19, 25 марта, 2026
Роман Перевощиков
журналист
#Ижевск
#Удмуртия
#Минздрав Удмуртии
#болезнь
#здоровье
Источник фото: пресс-служба Минздрава Удмуртии
Исследование проводится на аппарате УЗИ экспертного класса

Ижевск. Удмуртия. Специалисты ижевской ГКБ №9 начали применять новый метод диагностики пациентов с подозрением на болезнь Паркинсона. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.

Болезнь Паркинсона — это дегенеративное заболевание центральной нервной системы, для которого характерны двигательные нарушения. На учёте в ГКБ №9 состоят более 5000 пациентов с болезнью Паркинсона и другими двигательными нарушениями.

«Диагностировать болезнь можно еще до появления симптомов. На сегодняшний день наиболее чувствительным и информативным биомаркером заболевания является определение гиперэхогенности чёрной субстанции (структура головного мозга, которая непосредственно участвует в регуляции моторной деятельности) с помощью метода транскраниальной сонографии. Такое исследование проводится на аппарате УЗИ экспертного класса», — рассказала заведующая неврологическим отделением ГКБ №9 Лариса Амирахова.

Такой аппарат появился в стенах больницы в прошлом году. Новый способ опробован уже на трёх пациентах с подозрением на болезнь Паркинсона. Как поделилась врач ультразвуковой диагностики ГКБ №9 Анастасия Вебер, такой способ, к сожалению, применим не ко всем пациентам до появления признаков заболевания.

При этом отмечается, что новый метод в перспективе может радикально изменить подходы к раннему выявлению и лечению болезни Паркинсона.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

