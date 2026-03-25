Ижевск. Удмуртия. Специалисты ижевской ГКБ №9 начали применять новый метод диагностики пациентов с подозрением на болезнь Паркинсона. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.

Болезнь Паркинсона — это дегенеративное заболевание центральной нервной системы, для которого характерны двигательные нарушения. На учёте в ГКБ №9 состоят более 5000 пациентов с болезнью Паркинсона и другими двигательными нарушениями.

«Диагностировать болезнь можно еще до появления симптомов. На сегодняшний день наиболее чувствительным и информативным биомаркером заболевания является определение гиперэхогенности чёрной субстанции (структура головного мозга, которая непосредственно участвует в регуляции моторной деятельности) с помощью метода транскраниальной сонографии. Такое исследование проводится на аппарате УЗИ экспертного класса», — рассказала заведующая неврологическим отделением ГКБ №9 Лариса Амирахова.

Такой аппарат появился в стенах больницы в прошлом году. Новый способ опробован уже на трёх пациентах с подозрением на болезнь Паркинсона. Как поделилась врач ультразвуковой диагностики ГКБ №9 Анастасия Вебер, такой способ, к сожалению, применим не ко всем пациентам до появления признаков заболевания.

При этом отмечается, что новый метод в перспективе может радикально изменить подходы к раннему выявлению и лечению болезни Паркинсона.