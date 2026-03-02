Жители России считают, что в программу диспансеризации нужно добавить проверку ментального здоровья. Исследование провела медтех-компания MD, пишет «Газета.ру».

90% опрошенных считают, что после 40 лет ментальное здоровье нужно проверять каждый год. 37% респондентов уверены, что такой чекап должен входить в программу диспансеризации.

«Проверка здоровья мозга, как и проверка всего тела в целом, должна быть неотъемлемой частью профилактических осмотров россиян. Наш мозг начинает стареть уже после 27 лет, и без превентивных усилий по поддержанию его в активном и продуктивном состоянии когнитивный ресурс очень быстро начинает угасать даже при отсутствии сопутствующих неврологических заболеваний», — заявил основатель и СЕО медтех компании MD Магомед-Амин Идилов.

18% россиян готовы потратить на такую проверку от одной до трёх тысяч рублей в год, 13% — от 3 до 5 и от 5 до 10 тыс. рублей, 7% — более 10 тыс. рублей в год. 3% опрошенных не видят смысла заниматься превентивной заботой о здоровье мозга.

Меньше тысячи в год на проверку ментального здоровья готовы отдать жители Нижегородской (33%), Волгоградской и Ярославской (по 20%) областей. Свыше 10 тыс. могут выделить жители Саратовской области (29%) и Алтайского края (25%).

Но лишь 32% россиян действительно каждый год проверяют своё психоэмоциональное и когнитивное здоровье. 44% респондентов отметили, что обращаются к врачу только при наличии конкретных жалоб, 13% стараются посещать специалистов как можно реже, а 10% — практически никогда. Реже всего ко врачам хотят обращаться люди в возрасте 45–54 лет.